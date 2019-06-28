https://static.news.ru/photo/8db90412-9b53-11e9-87f7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной.

Напротив, по его мнению, это настоящий горячий конфликт. Генерал сравнил это с ситуацией в Грузии. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию «Новое время» .

Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами — ежедневная рутина, — сказал он.

Дэвид Петреус был главой Центрального разведывательного управления США при президенте Бараке Обаме в 2011–2012 годах. До этого он возглавлял военные операции в Афганистане, Боснии, на Гаити и в Ираке.

Ранее News.ru писал о том, что начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один защитник республики.