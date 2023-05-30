Девять человек пострадали при стрельбе во Флориде CBS News: девять человек пострадали при стрельбе во Флориде, включая несовершеннолетних

Фото: Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency|Global Look Press

Девять человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в городе Холливуд в американском штате Флорида. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Девять человек, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в местные больницы после массовой стрельбы в (квартале) Холливуд-Бродуок, - говорится в сообщении телеканала.

По имеющимся данным, инцидент около 18:41 по местному времени (01:41 мск), он начался со ссоры между двумя группами лиц.

Полиция задержала одного человека, в настоящее время ведутся поиски еще одного подозреваемого. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере семь человек погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в американском городе Халф-Мун-Бэй, штат Калифорния. Полиция задержала подозреваемого. По данным СМИ, жертвами массового убийства стали китайские работники местной фермы.

Кроме того, в результате стрельбы в Центральной Калифорнии погибли шесть человек, включая мать с шестимесячным ребенком. По словам шерифа, к убийствам причастна банда, связанная с торговлей наркотиками.