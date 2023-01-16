В Калифорнии застрелили шестерых человек, включая шестимесячного ребенка

Фото: San Antonio Express-News/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате стрельбы в доме в центральной Калифорнии погибли шесть человек, включая мать с шестимесячным ребенком, передает Associated Press. Местная полиция разыскивает минимум двоих подозреваемых.

Двух убитых нашли на улице, третьего — в дверях, еще три жертвы, в том числе мужчина, который был еще жив, но позже скончался в больнице, — внутри дома.

По словам шерифа, к убийствам причастна банда, связанная с торговлей наркотиками.

Ранее стало известно, что один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре города Мобил штата Алабама. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в момент, когда тысячи людей находились в центральном районе Мобила в ожидании Нового года.

Сообщалось, что в одной из американских школ полицейские задержали шестилетнего мальчика, который выстрелил в учительницу начального класса в штате Вирджиния. Как заявил сам задержанный, все началось со словесной перепалки между ним и учительницей.

Также стало известно, что один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре города Мобил штата Алабама. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в момент, когда тысячи людей находились в центральном районе Мобила в ожидании Нового года.