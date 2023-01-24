Семь человек погибли при стрельбе в штате Калифорния

Фото: Terry Pierson/ZUMAPRESS.com

По меньшей мере семь человек погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в американском городе Халф-Мун-Бэй, штат Калифорния. Об этом сообщает местное подразделение телеканала NBC. Полиция задержала подозреваемого.

Как минимум семь человек погибли в ходе инцидентов в городе Халф-Мун Бэй. Четверо были обнаружены в одном месте, трое других — поблизости, — говорится в сообщении телеканала.

По данным СМИ, жертвами массового убийства стали китайские работники местной фермы. Полиция задержала 67-летнего подозреваемого — также азиатского происхождения.

Двумя днями ранее в калифорнийском городе Монтерей-Парк местный житель открыл стрельбу на праздновании китайского Нового года. В результате погибли 11 человек. Подозреваемый покончил с собой.

16 января в результате стрельбы в Центральной Калифорнии погибли шесть человек, включая мать с шестимесячным ребенком. Местная полиция разыскивает минимум двоих подозреваемых. По словам шерифа, к убийствам причастна банда, связанная с торговлей наркотиками.

18 января в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погиб один человек. Еще двое пострадали. Одним из них оказался 15-летний подросток, у которого при себе был пистолет. Юноша открыл ответный огонь.

По информации портала Gun Violence Archive, случай с китайскими работниками стал шестым случаем массового убийства с использованием огнестрельного оружия с начала года. Случаев с массовой стрельбой, при которой пострадали более четырех человек, в США насчитывается уже 37. Из огнестрельного оружия в США с начала года убиты порядка 1200 человек, ранены около 2100.