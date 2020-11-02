Букмекеры оценили шансы Трампа на победу выше, чем в 2016 году

https://static.news.ru/photo/5dedf016-1d3a-11eb-9366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Шансы действующего президента США Дональда Трампа победить на выборах главы государства почти вдвое выше, чем четыре года назад, заявили в одной из американских букмекерских контор.

Всего за сутки до начала голосования вероятность победы Трампа оценивали примерно в 18%, при этом 61% всех ставок тогда было сделано за действующего американского лидера.

Сейчас фаворитом гонки букмекерские конторы считают демократа Джо Байдена, его шансы на победу оцениваются в 66%. При этом Трампу дают 35%, что почти вдвое больше, чем два года назад, передаёт Newsweek.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как писал NEWS.ru, Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа по популярности на 10 процентных пунктов. Политик сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсине.