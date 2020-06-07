Большинство американцев считают ситуацию в США вышедшей из-под контроля

https://static.news.ru/photo/b58f3e48-a976-11ea-bf91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 80% граждан США считают, что ситуация в стране является неуправляемой. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования.

46% респондентов назвали нынешнее экономическое положение страны «неудовлетворительным», только 5% опрошенных считают его «отличным». 15% американцев полагают, что ситуация находится под контролем. 59% опрошенных больше волнует смерть афроамериканца Джорджа Флойда, чем протесты, которые привели к насилию. Опрос проводился среди 1000 человек с 28 мая по 2 июня.

NEWS.ru писал, что тело Джорджа Флойда доставили в Хьюстон для похорон. Поминальная церемония состоится 8 июня. Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встретится с семьёй погибшего.

Темнокожий житель Миннеаполиса погиб после задержания полицией по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Его смерть привела во многих городах США к массовым протестам, которые сопровождались мародёрством и погромами.

Ранее в Сиэтле автомобиль наехал на толпу протестующих. Водитель был известен своими радикальными взглядами. Об этом написал на своей странице в социальной сети писатель и активист Шон Кинг.