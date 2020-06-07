Тело Джорджа Флойда доставили в Хьюстон для похорон

https://static.news.ru/photo/e95b085e-a8f6-11ea-948a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Garofalo/Giacomino/Global Look Press

Тело афроамериканца Джорджда Флойда, чья смерть спровоцировала масштабные акции протеста в США, доставили для похорон в Хьюстон (штат Техас).

Об этом сообщает телеканал ABC news. Семья погибшего также прибыла в Хьюстон для участия в поминальной церемонии, которая состоится в понедельник, 8 июня. С родственниками Флойда встретится вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

Прощание с Флойдом началось ещё в Миннеаполисе, где он погиб при задержании полицией 25 мая. Как писал NEWS.ru, мэр города расплакался над гробом.

Темнокожий житель Миннеаполиса погиб на глазах десятков прохожих, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождались беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час вводился в более чем половине штатов.