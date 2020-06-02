Скончался один из протестующих в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/c72bb41a-a4df-11ea-a6de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damairs Carter/MediaPunch/Global Look Press

Один из участников протестов в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) умер после стрельбы полицейских. Митингующие пытались напасть на силовиков. Стражи порядка открыли огонь, рассказал местный шериф Джо Ломбардо.

Подозреваемый был ранен выстрелом, доставлен в больницу, там объявили, что он скончался, — цитирует его РИА Новости.

В конце мая 2020 года житель Миннеаполиса — афроамериканец Джордж Флойд — погиб на глазах десятков прохожих, когда полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека. После смерти мужчины в США начались массовые акции против полицейского произвола.

В нескольких крупных городах они переросли в погромы с поджогами и мародёрством. Президент Дональд Трамп призвал власти штатов действовать решительно и с помощью Нацгвардии подавить беспорядки.

Как писал NEWS.ru, бывший советник президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс увидела в происходящем «российский след». Она предположила, что Москва подстрекает зачинщиков беспорядков с помощью соцсетей, а также каким-то образом финансирует их действия.

В Кремле подчеркнули, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и не собирается делать этого в дальнейшем.