Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Флойда

https://static.news.ru/photo/c7b37ae4-a74b-11ea-8b61-fa163e074e61_660.jpg Джейкоб Фрей Фото: Carlos Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр американского города Миннеаполис Джейкоб Фрей посетил похороны афроамериканца Джорджа Флойда, убийство которого вызвало массовые акции против полицейского насилия в США. Градоначальник заплакал у гроба.

Можно заметить, как склонившегося на одно колено мэра трясет от плача, — передаёт РИА Новости.

По информации издания, собравшиеся почтили память Флойда, простояв в тишине 8 минут 46 секунд — столько полицейский Дерек Шовин душил мужчину коленом при задержании.

Церемония прощания завершится 8-9 июня в родном городе убитого — техасском Хьюстоне. Там Флойда и похоронят.

Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса погиб на глазах десятков прохожих 25 мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов.

Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.