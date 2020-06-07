США

Наезд машины на толпу и стрельба в Сиэтле попали на видео

08:20, 08 июня 2020 10
Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сиэтле в ночь на 8 июня машина наехала на толпу протестующих граждан. Водитель транспортного средства открыл огонь по людям. Кадры с места событий на своей официальной странице в социальной сети обнародовал американский писатель и активист Шон Кинг.

По его словам, виновник ЧП известен как человек с радикальными расистскими взглядами. Кинг отметил, что снимавшие происходящее на камеру с самого начала наблюдали за происходящим.

На кадрах видно, как мужчина на машине врезается в толпу.

Затем он стреляет в человека. Выходит из автомобиля и размахивает пистолетом, — написал активист в Twitter.

Известно, что в результате нападения на демонстрантов пострадал один человек, он доставлен в больницу. Состояние 27-летнего мужчины оценивается как стабильное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что окончание первой недели июня было отмечено в США новым витком протестных выступлений. Хотя они по определённым причинам и носили в целом мирный характер, показательно то, что народное движение, вопреки прогнозам, не только не затихает, но и расширяется.

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