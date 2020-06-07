Наезд машины на толпу и стрельба в Сиэтле попали на видео

https://static.news.ru/photo/33e73c96-a94a-11ea-98a7-fa163e074e61_660.jpgФото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Сиэтле в ночь на 8 июня машина наехала на толпу протестующих граждан. Водитель транспортного средства открыл огонь по людям. Кадры с места событий на своей официальной странице в социальной сети обнародовал американский писатель и активист Шон Кинг.
По его словам, виновник ЧП известен как человек с радикальными расистскими взглядами. Кинг отметил, что снимавшие происходящее на камеру с самого начала наблюдали за происходящим.
На кадрах видно, как мужчина на машине врезается в толпу.
Затем он стреляет в человека. Выходит из автомобиля и размахивает пистолетом, — написал активист в Twitter.
Seattle. Tonight.
This man in the Black car, a known white supremacist, was clearly planning to run protestors in Seattle over. People filming saw it unfolding.
Известно, что в результате нападения на демонстрантов пострадал один человек, он доставлен в больницу. Состояние 27-летнего мужчины оценивается как стабильное.
Ранее NEWS.ru сообщал, что окончание первой недели июня было отмечено в США новым витком протестных выступлений. Хотя они по определённым причинам и носили в целом мирный характер, показательно то, что народное движение, вопреки прогнозам, не только не затихает, но и расширяется.