Наезд машины на толпу и стрельба в Сиэтле попали на видео

https://static.news.ru/photo/33e73c96-a94a-11ea-98a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сиэтле в ночь на 8 июня машина наехала на толпу протестующих граждан. Водитель транспортного средства открыл огонь по людям. Кадры с места событий на своей официальной странице в социальной сети обнародовал американский писатель и активист Шон Кинг.

По его словам, виновник ЧП известен как человек с радикальными расистскими взглядами. Кинг отметил, что снимавшие происходящее на камеру с самого начала наблюдали за происходящим.

На кадрах видно, как мужчина на машине врезается в толпу.

Затем он стреляет в человека. Выходит из автомобиля и размахивает пистолетом, — написал активист в Twitter.

Seattle. Tonight.



This man in the Black car, a known white supremacist, was clearly planning to run protestors in Seattle over. People filming saw it unfolding.



He then shoots a man.



Gets out of the car brandishing his gun.



pic.twitter.com/Ab30AOe1fG — Shaun King (@shaunking) June 8, 2020

Известно, что в результате нападения на демонстрантов пострадал один человек, он доставлен в больницу. Состояние 27-летнего мужчины оценивается как стабильное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что окончание первой недели июня было отмечено в США новым витком протестных выступлений. Хотя они по определённым причинам и носили в целом мирный характер, показательно то, что народное движение, вопреки прогнозам, не только не затихает, но и расширяется.