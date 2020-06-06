Окончание первой недели июня было отмечено в США новым витком протестных выступлений. Хотя они по определённым причинам и носили в целом мирный характер, показательно то, что народное движение, вопреки прогнозам, не только не затихает, но и расширяется.
После того как в середине недели
Если изначально протестующие
Расширение протестной повестки имеет, в первую очередь, вполне объективные причины. Скандалы с участием американских полицейских в последние годы, конечно, приводили и к демонстрациям, и к ответным уступкам со стороны властей, но подобные компромиссы носили ситуативный и ограниченный характер. Логично, что в определённый момент обществу стало уже недостаточно таких мер (вроде ареста четверых офицеров в данном случае). Кроме того, сыграл роль и субъективный фактор: американские власти — от высшего руководства до локальных функционеров — упустили момент, когда демонстрации, вероятно, можно было пресечь, пойдя навстречу выдвинутым требованиям. Очевидно, в верхах существовали опасения относительно того, что, если сразу уступить протестующим, запросы последних возрастут. В итоге, впрочем, всё равно так и вышло — как в знаменитой фразе Черчилля о позоре и войне.
Однако, хотя вашингтонский марш в уик-энд и стал самой крупной акцией после убийства Флойда, организаторам не удалось добиться
Национальная гвардия, секретная служба и полиция округа Колумбия проделали фантастическую работу. Спасибо! — написал он на своей странице в Twitter.
Демонстранты вышли не только на столичные улицы: акции прошли в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Филадельфии, Флориде и Чикаго, несмотря на то что в некоторых регионах прогноз погоды
Политический аспект в принципе остаётся одним из основных в контексте нынешних демонстраций — на фоне приближающихся президентских выборов. И для Трампа, чей рейтинг одобрения и шансы на переизбрание
С одной стороны, неудачная попытка собрать миллион человек в Вашингтоне, а также то, что виновные в гибели Флойда всё-таки арестованы, может снизить накал. С другой — столичный марш всё равно стал наиболее массовым за две недели, а демонстранты увидели, что от властей можно добиться желаемого при должном давлении. Присоединение же к активистам таких серьёзных политических фигур, как мэр Баузер, способно ещё больше подогреть протестные настроения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен