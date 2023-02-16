Блинкен назвал планы Украины на Крым красной линией для России Politico: госсекретарь США Блинкен назвал планы Украины на Крым красной линией для России

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Планы Украины попытаться захватить Крым — это красная линия для России, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Как сообщает издание Politico, об этом он заявил во время телефонного разговора с группой экспертов.

Блинкен отметил, что попытки Украины взять контроль над полуостровом могут привести к более широкой реакции России.

Ранее СМИ узнали о готовности Киева использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. О передаче Украине «более дальнобойного вооружения» 8 февраля сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что угрозы Украины нанести удары по Крыму британскими ракетами являются не более чем «плохой провокацией».

Ранее газета The Times сообщила со ссылкой на украинские источники о готовности ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что вопрос поставок Киеву ракет большой дальности обсуждался на встрече, которую он провел 8 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским.