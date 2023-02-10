В Госдуме отреагировали на угрозы Украины ударить по Крыму Депутат Журова назвала угрозы Киева ударить по Крыму «плохой провокацией»

Угрозы Украины нанести удары по Крыму британскими ракетами являются не более чем «плохой провокацией», считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru она предположила, что утечка информации произошла не просто так, а чтобы подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

Сейчас это выходит на публичную площадку, сейчас начнут обсуждать. Это утечка, которая вызовет негодование, я думаю, и у других людей. Может быть, таким образом они хотят подтолкнуть Зеленского к выходу на мирные переговоры, чтобы не доводить до такого, что придется прекрасный, совершенно потрясающий Крым бомбить, превращая его в руины, — заявила парламентарий.

По словам Журовой, это не реалистичный сценарий, так как Крым принадлежит России, а удары по территории будут наноситься по мирным жителям. Депутат отметила, что Киев еще восемь лет назад планировал удары по Севастополю, и тогда Россия встала на его защиту.

Они (власти Киева. — NEWS.ru) могут сказать, что наша цель будет Севастополь, имеется в виду как порт, но не как город, но мы же понимаем, что это не так. В Донбассе тоже восемь лет никто не обращал внимания, но там хотя бы были ракеты украинские, и они могли всегда сказать, что это мы усмиряем взбунтовавшиеся районы, — заключила парламентарий.

Ранее СМИ узнали о готовности Киева использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. О передаче Украине «более дальнобойного вооружения» в среду, 8 февраля, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.