Угрозы Украины нанести удары по Крыму британскими ракетами являются не более чем «плохой провокацией», считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru она предположила, что утечка информации произошла не просто так, а чтобы подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.
Сейчас это выходит на публичную площадку, сейчас начнут обсуждать. Это утечка, которая вызовет негодование, я думаю, и у других людей. Может быть, таким образом они хотят подтолкнуть Зеленского к выходу на мирные переговоры, чтобы не доводить до такого, что придется прекрасный, совершенно потрясающий Крым бомбить, превращая его в руины, — заявила парламентарий.
По словам Журовой, это не реалистичный сценарий, так как Крым принадлежит России, а удары по территории будут наноситься по мирным жителям. Депутат отметила, что Киев еще восемь лет назад планировал удары по Севастополю, и тогда Россия встала на его защиту.
Они (власти Киева. — NEWS.ru) могут сказать, что наша цель будет Севастополь, имеется в виду как порт, но не как город, но мы же понимаем, что это не так. В Донбассе тоже восемь лет никто не обращал внимания, но там хотя бы были ракеты украинские, и они могли всегда сказать, что это мы усмиряем взбунтовавшиеся районы, — заключила парламентарий.
Ранее СМИ узнали о готовности Киева использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. О передаче Украине «более дальнобойного вооружения» в среду, 8 февраля, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.