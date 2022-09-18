Бледная Пелоси — эмблема раздора Из Армении спикер сената США будет апеллировать к армянам Калифорнии

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Итак, Нэнси Пелоси в преддверии крайне беспокоящих Партию осла выборов палаты представителей и трети сената США посетила Ереван, дабы в момент нового обострения в регионе выразить как бы свою моральную поддержку режиму Никола Пашиняна, попавшему в последние дни под сильное давление улицы. Той самой улицы, что когда-то и привела его к власти. Сам Пашинян, активно в последнее время игравший во многовекторность, чувствует себя крайне неуютно на расползающихся стульях, на которых он все еще пытается сохранить равновесие.

Собственно, уже сам факт временного компромисса и прекращения огня мадам Пелоси могла бы приписать своему благотворному присутствию. Понятно, что, в отличие от броска Пелоси на Тайвань, на этот раз Вашингтону не удастся утверждать, что и нынешняя поездка — просто личная инициатива активной политической дамы. Вояж сенатора четко вписывается в американский тренд на активное вмешательство в дела Южного Кавказа. И дело, конечно, не только в том, что Пелоси трескучим пиаром своей поддержки Еревана подает сигнал достаточно многочисленной армянской диаспоре в США. Хотя сейчас заокеанские демократы хватаются за любую электоральную соломинку.

Другое дело, ей не по силам решить ряд волнующих Штаты стратегических задач. А заигрывание с этническим электоратом — вообще палка о двух концах. Та же электоральная община не простит демократам, например, утраты Степанакерта и установления над городом азербайджанского административного контроля.

Американские же официальные лица сильно напряглись сначала после встречи в Тегеране лидеров России, Ирана и Турции, а потом и после провала попыток навязать Ирану новую модификацию «ядерной сделки». А поскольку Армения граничит с тем же Ираном и может стать звеном в масштабных трехсторонних инфраструктурных проектах влиятельных соседей, на это «слабое звено» и решили оказать давление. И обычная для янки льстивая формула легко предсказуема: мол, Армения — единственная демократия в кольце тоталитарных диктатур.

Янки крайне важно, играя на неудовлетворенности Армении итогами последней войны в Карабахе и на ущемленном чувстве национальной гордости, поддерживать в регионе очаг перманентного напряжения и недоверия. А такая игра, помимо известных попыток ограничения российского влияния в регионе, должна дать американцам инструмент воздействия на слишком независимого Реджепа Тайипа Эрдогана, осложнив по мере сил его отношения с Москвой, а заодно поставить под вопрос и некоторые планы иранцев. Тем более что наметившееся в последнее время некоторое сближение Еревана и Тегерана Вашингтон, не отказавшийся от планов военного давления на Иран, явно не устраивает.

Фото: Markiian LyseikoUkrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Понятно, что истоки нового обострения в неудовлетворенности и Азербайджана, и Армении результатами последней карабахской войны и процесса урегулирования. Баку пока не получил полного контроля над всем Карабахом, а для слегка оторвавшегося от реальности руководства Армении и выполнение взятых на себя обязательств в рамках остановившего боевые действия трехстороннего договора неприемлемо. Зависло разграничение еще советской административной границы между двумя странами, заморожено строительство дороги по Зангезурскому коридору.

Пашинян пытался апеллировать к статьям договора об образовании ОДКБ. Но мандат этой организации не будут задействовать по настоянию Казахстана и Белоруссии. Обе страны развивают активные связи с Азербайджаном. Но все равно основные претензии ереванских политиков высказываются в адрес России, а в соцсетях развернулась самая настоящая истерика с претензиями, отчего это русские «сразу не разбомбили Баку». Вопроса о том, почему Армения, являясь российским союзником, не признала Крым частью России, осталась нейтральной перед лицом СВО и несколько раз воздержалась в международных организациях при голосовании антироссийских резолюций, в этой связи отчего-то не возникает.

Вскоре в Азербайджан должна прибыть делегация российских парламентариев во главе с Вячеславом Володиным. Россия вступает за сбалансированные отношения с соседями. Тем более, что Баку есть что конкретно предложить России.

А вот откровенно пропагандистский вояж Нэнси Пелоси (по выражению Трампа — ведьмы), занявшейся на закате карьеры политическими провокациями, может оставить команду Пашиняна у разбитого корыта. США умеют соблазнять тех, кто сам обманываться рад, и в результате предлагать фантик вместо конфетки.