Белый дом призвал к немедленному принятию условий обмена заключенными Белый дом призвал Москву срочно принять предложение по обмену заключенными

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Белый дом

Вашингтон настаивает на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считает, что Москве следует «сегодня же» принять это предложение. Об этом заявила на брифинге для СМИ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она также подтвердила взаимодействие администрации главы государства с экс-дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в соответствующих переговорах.

Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же, — сказала Жан-Пьер.

Она также добавила, что власти США продолжат добиваться соглашения с Россией и подтвердила, что администрация американского президента взаимодействует с бывшим дипломатом Ричардсоном, который является участником переговоров по обмену заключенными двух стран.

Ранее сообщалось, что бывший дипломат и бывший министр США Билл Ричардсон на текущей неделе провел в Москве серию встреч по обмену осужденных американцев. При этом результаты встреч остались неизвестными.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ричардсон не проводил никаких переговоров в Кремле. По его словам, вопреки заявлениям СМИ Ричардсон не участвовал ни в каких официальных встречах, которые касались бы обмена заключенными между США и Россией.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерен обсудить вопрос обмена находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута на осужденных в РФ американцев — баскетболистку Бриттни Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана — с российским коллегой Сергеем Лавровым.