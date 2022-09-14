СМИ узнали о переговорах экс-дипломата США по обмену заключенными в Москве CNN: экс-дипломат США Ричардсон в Москве провел переговоры по обмену заключенными

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Бывший дипломат и бывший министр США Билл Ричардсон на текущей неделе провел в Москве серию встреч по обмену осужденных американцев. Об этом сообщает CNN. При этом результаты встреч остались неизвестными.

Билл Ричардсон и его команда были в Москве на этой неделе и проводили встречи с российским руководством, — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что намерен обсудить вопрос обмена находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута на осужденных в РФ американцев Грайнер и Уилана с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Россиянин Виктор Бут находится под стражей в США с 2008 года. Он осуждён за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Сам Бут отрицает свою вину.

Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков. Пол Уилан приговорён к многолетнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже.