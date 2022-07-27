США предложили России обменять Грайнер и Уилана на Бута

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Виктор Бут

США предложили России обменять баскетболистку Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщает телеканал CNN.

Администрация Байдена предлагает России торговца оружием [Виктора Бута] в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана, — утверждается в сообщении телеканала.

В частности, речь идёт о том, что обмен лично одобрил президент США Джо Байден. Сделанное России предложение по обмену заключёнными подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако он отказался раскрывать какие-либо детали сделки.

Я не могу и не буду вдаваться ни в какие детали того, что мы предложили русским, — заявил Блинкен, добавив, что в ближайшие дни намерен обсудить этот вопрос с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Между тем адвокат баскетболистки Грайнер утверждает, что её обмен на россиянина Бута возможен только после вынесения приговора американке.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность обмена американки на россиянина Виктора Бута, заявил, что дальнейшие шаги в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер не стоит обсуждать, пока не завершены судебные процедуры. По его словам, предметным обсуждением обменов заниматься сложно, поскольку Вашингтон не желает «воспринимать окружающий мир адекватно».