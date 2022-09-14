Песков опроверг переговоры экс-дипломата США по обмену заключенными

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Дмитрий Песков

Отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон не проводил никаких переговоров в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вопреки заявлениям СМИ, Ричардсон не участвовал ни в каких официальных встречах, которые касались бы обмена заключенными между США и Россией.

В Кремле не было никаких встреч, — сказал Песков.

Ранее CNN выступил с утверждением, что Ричардсон, который подключился к обсуждению дел задержанных в России американских граждан, якобы посетил на этой неделе Москву и провел встречи с российским руководством. Телекомпания отмечала, что детали этих встреч неизвестны.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерен обсудить вопрос обмена находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута на осужденных в РФ американцев — баскетболистку Бриттни Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана — с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Россиянин Виктор Бут находится под стражей в США с 2008 года. Он осуждён за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Сам Бут отрицает свою вину.

Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков. Пол Уилан приговорён к многолетнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже.