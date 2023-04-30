Байден пошутил о своей манере не отвечать на вопросы журналистов Байден признался, что «бодро уходит» от журналистов, когда не хочет отвечать на их вопросы

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Джо Байден

Президент США Джо Байден с самоиронией высказался о своей манере игнорировать журналистов, признав, что не имеет привычки отвечать на их вопросы. Глава государства пошутил о собственном стиле выступлений на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме, сообщила газета The Washington Post.

Во многом этот вечер резюмирует мои первые два года на посту [президента]. Я говорю 10 минут, не отвечаю ни на один вопрос и бодро ухожу, — сказал Байден.

Традиция выступать на ужинах Ассоциации корреспондентов Белого дома зародилась почти 100 лет назад, в 1924 году, при 30-м президенте США, республиканце Калвине Кулидже. В последний раз мероприятие проводилось в 2022 году, до этого в течение шести лет традиционные вечера либо не организовывались, либо игнорировались первыми лицами.

В феврале Байден, вероятно, раскрыл личность человека-невидимки, которому ранее пожимал руку, что выглядело так, будто он здоровался с воздухом. Как отшутился 80-летний хозяин Белого дома, каждый раз, когда он слышит «президент Соединенных Штатов», то оглядывается по сторонам и спрашивает: «Где он, черт возьми?»

Байден ранее уже подшучивал над собой. Так, в январе на выступлении в Спрингфилде президент США обратился к присутствующим и предложил им присесть, после чего вспомнил, как однажды просил гостей в зале занять сидячие места, которых не было.