Байден пошутил о своих ляпах и тут же допустил новый Fox: Байден в ходе выступления трижды перепутал имя конгрессмена-демократа

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Спрингфилде пошутил о своих частых ляпах и оговорках. После этого хозяин Белого дома трижды неправильно назвал имя конгрессмена-демократа от Вирджинии, сообщает Fox News.

Байден в Спрингфилде вышел на сцену и попросил присутствующих присесть, вспомнив о том, что однажды призвал гостей мероприятия занять сидячие места, которых не было.

Говорили, что Байден действительно глуп и не знает об этом, — пошутил президент.

Затем он обратился к «конгрессмену Дагу». При этом на мероприятии присутствовал член палаты представителей от местного избирательного округа Дон Бейер. Найдя его взглядом, Байден поблагодарил «Дага» за помощь в организации визита.

У нас с Дагом есть кое-что общее: мы оба поженились на тех, кто занимает более высокое положение в обществе, — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что 80-летний президент США постоянно попадает в курьезные ситуации. Очередная произошла в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, когда Байден назвал украинцев иранцами. Оговорку американский лидер допустил, говоря о социальном секторе на Украине.