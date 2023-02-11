Стало известно, с каким человеком-невидимкой здоровается Байден Байден заявил, что постоянно ищет президента США, чтобы поздороваться с ним

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Джо Байден заявил, что постоянно оглядывается, надеясь увидеть президента США, когда кто-то его официально представляет. Американский лидер ранее неоднократно заговаривался и называл вице-президента Камалу Харрис главой государства, а себя вице-президентом или сенатором.

Каждый раз, когда я слышу «президент Соединенных Штатов», я оглядываюсь и говорю: «Где он, черт возьми?» — сказал глава Белого дома.

В конце января Байден в ходе выступления в Спрингфилде пошутил о своих частых ляпах и оговорках. После этого хозяин Белого дома трижды неправильно назвал имя конгрессмена-демократа от Вирджинии.

Однажды Байден в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал украинцев иранцами. До этого американский президент перепутал Украину с Ираком. Это произошло, когда он выступал во Флориде и говорил об инфляции, обвинив в ней Россию. Глава государства заявил, что инфляция стала мировой проблемой из-за войны в Ираке. Потом он поправил себя, добавив, что подумал об Ираке, поскольку там погиб его сын.

Байден нередко попадает в неловкие ситуации. Однажды на встрече с принцем Уильямом в Бостоне он несколько потерялся и не смог понять, куда ему уходить. Хозяин Белого дома растерянно топтался на месте. На помощь Байдену пришла охрана. Телохранители заметили, что политик собирается пойти в другую сторону, и указали ему правильный путь.

Однажды Байден оказался в неловкой ситуации после церемонии зажигания огней на главной рождественской елке страны. По окончании мероприятия он ушел со сцены с микрофоном в руках, забыв оставить его на трибуне.