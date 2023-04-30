Байден встретился с семьей арестованного журналиста Гершковича Белый дом: Байден провел встречу с семьей арестованного в России журналиста Гершковича

Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден провел неформальную встречу с родственниками арестованного в России по подозрению в шпионаже репортера издания Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома. На встрече присутствовали родители журналиста Элла Мильман и Михаил Гершкович, его сестра Даниэль Гершкович, а также супруга американского лидера Джилл Байден.

В тот же день супруги Байден также встретились с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая была ранее осуждена в РФ за контрабанду наркотиков. В конце прошлого года Грайнер вернулась на родину в рамках обмена с РФ на россиянина Виктора Бута, который отбывал наказание в тюрьме.

Напомним, что 30 марта ФСБ России задержала корреспондента американского издания Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Журналиста подозревают в шпионаже со сбором сведений, составляющих гостайну. По данным ведомства, корреспондент WSJ узнавал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича на два месяца в СИЗО.

15 апреля стало известно, что Эван Гершкович впервые после задержания написал письмо родителям в США. В послании на русском языке он рассказал, что не теряет надежды и продолжает сочинять материалы, даже будучи в СИЗО.