Арестованный журналист WSJ Гершкович написал письмо семье на русском

Фото: vk.com/evangershkovich

Эван Гершкович

Арестованный в России по обвинению в шпионаже журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович впервые после задержания написал письмо родителям в США. В послании на русском языке он рассказал, что не теряет надежды и продолжает сочинять материалы, даже будучи в СИЗО.

Я хочу сказать, что не теряю надежды. Я читаю. Я тренируюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, наконец, я напишу что-нибудь хорошее. <...> Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получил ваши слова поддержки от адвокатов вчера. Спасибо вам большое, — говорится в письме Гершковича родителям.

Родители Гершковича являются выходцами из Советского Союза, дома они всегда говорят на русском языке, именно поэтому журналист и обратился к ним в таком виде. Он также рассказал, что пшенная каша и овсяные хлопья, которые подают на завтрак в СИЗО, напомнили ему о детстве.

Гершковича подозревают в сборе информации о деятельности предприятий ОПК в Екатеринбурге. По данным ФСБ, он пытался выяснить, по сколько смен работают сотрудники заводов, хватает ли на производстве кадров и как перепрофилируются предприятия в регионе.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти пытаются освободить задержанного в России гражданина США. Он сообщил о намерении вызволить из тюрьмы корреспондента, делу которого уделяют внимание на уровне президента страны.