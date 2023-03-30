Журналиста WSJ Гершковича арестовали по делу о шпионаже

Лефортовский суд арестовал корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Американскому журналисту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 мая 2023 года.

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения Гершковичу, подозреваемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ), в виде заключения под стражей, — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах отметили, что дело журналиста маркировано грифом «совершенно секретно». Корреспондент WSJ вину не признал. Гершкович будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

30 марта ФСБ сообщила о задержании корреспондента WSJ в Екатеринбурге при получении секретных сведений. По данным спецслужбы, журналист занимался сбором данных, составляющих государственную тайну, об одном из предприятий российского ВПК.

В Кремле подчеркнули, что репортера поймали с поличным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудники WSJ, которые ведут «нормальную журналистскую деятельность» и имеют аккредитацию, могут дальше работать в стране.

В WSJ отвергли обвинения в адрес Гершковича и потребовали немедленно его освободить.