Байден сообщил, что Си Цзиньпин не отказывался от встречи с ним

Лидер КНР Си Цзиньпин не отказывался от проведения очного саммита с президентом США Джо Байденом. Об этом американский лидер лично сообщил в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.

Издание Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщило , что некоторое время назад в ходе телефонного разговора Джо Байден предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, на что тот ответил отказом, предложив Вашингтону, в свою очередь, смягчить риторику в отношении Пекина.

Неправда, — заявил Байден, отвечая на вопрос, действительно ли подобная ситуация имела место.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре, который лидеры США и КНР провели 10 сентября. В ходе общения Си Цзиньпин заявил, в частности, что в диалоге двух стран присутствуют серьёзные трудности. Их вызвала, по словам китайского лидера, проводимая в последнее время по отношению к Пекину политика Вашингтона.