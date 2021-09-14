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Байден сообщил, что Си Цзиньпин не отказывался от встречи с ним

06:05, 15 сентября 2021
Байден сообщил, что Си Цзиньпин не отказывался от встречи с ним Джо Байден Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency
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Лидер КНР Си Цзиньпин не отказывался от проведения очного саммита с президентом США Джо Байденом. Об этом американский лидер лично сообщил в беседе с журналистами, сообщает РИА Новости.

Издание Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что некоторое время назад в ходе телефонного разговора Джо Байден предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, на что тот ответил отказом, предложив Вашингтону, в свою очередь, смягчить риторику в отношении Пекина.

Неправда, — заявил Байден, отвечая на вопрос, действительно ли подобная ситуация имела место.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре, который лидеры США и КНР провели 10 сентября. В ходе общения Си Цзиньпин заявил, в частности, что в диалоге двух стран присутствуют серьёзные трудности. Их вызвала, по словам китайского лидера, проводимая в последнее время по отношению к Пекину политика Вашингтона.

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