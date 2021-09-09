Си Цзиньпин обвинил США в испорченных отношениях с Китаем

Председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что в диалоге двух стран присутствуют серьёзные трудности. Их вызвала, по словам китайского лидера, проводимая в последнее время по отношению к Пекину политика Вашингтона, сообщает Центральное телевидение Китая.

Проводимая на протяжении определённого времени политика США в отношении Китая вызвала серьёзные трудности между Пекином и Вашингтоном, что не соответствует коренным интересам народов двух стран и общим интересам всех стран мира, — отметил Си Цзиньпин.

Он назвал Китай и США крупнейшей развивающейся и крупнейшей развитой странами. От того, смогут ли Пекин и Вашингтон наладить отношения, зависит и их будущее, и судьба всего мира, подчеркнул китайский лидер.

Ранее стало известно, что причина постоянных нападок США на Россию не в ненависти, а в необходимости постоянно вести борьбу с серьёзным противником. Так считают политические аналитики из Китая. По их мнению, Вашингтону нужен такой противник, ради борьбы с которым он может объединить своих союзников и партнёров в Европе.