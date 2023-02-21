Байден похвалил поляков, белорусов и молдаван за волю к свободе

Фото: Alastair Grant/AP/TASS

Президент США Джо Байден во время выступления у Королевского замка в Варшаве

Свободолюбивые жители Белоруссии и Молдавии борются за независимость и демократию, заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Польше. Байден отдельно поприветствовал президента Молдавии Майю Санду, указав, что горд поддерживать ее. Он также отметил, что Польша благодаря единству ранее смогла пережить немецкую оккупацию и поменять коммунистические власти.

Польша выдержала десятилетия при власти коммунистов под «железным кулаком», потому что вы были едины. Храбрые лидеры белорусской оппозиции и народ Белоруссии продолжают сражаться за демократию у себя. Также [достойно] и намерение народа Молдавии жить в свободе, независимости и идти по пути вступления в ЕС, — сказал американский президент.

В ходе своей речи Байден также отметил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России или установлению контроля над ней. Он добавил, что не считает россиян врагами США.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что молдавские власти «скатываются к антироссийской истерии» и порекомендовал им быть весьма осторожными в высказываниях по Приднестровью. Таким образом он ответил на призыв премьер-министра Молдавии Дорина Речана заняться демилитаризацией региона.