Байден не принес извинений за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

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Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Президент США Джо Байден ставил запись в книге посетителей Музея мира в Хиросиме, посвященного жертвам американской атомной бомбардировки, но извинений за ядерные удары не принес, сообщает агентство Kyodo. Он выразил надежду, что музей будет напоминать всем о совместных обязательствах по построению мирного будущего.

Давайте вместе продолжим добиваться прогресса на пути к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия, — цитирует агентство оставленное Байденом послание.

В Хиросиме проходит саммит лидеров стран G7. Накануне лидеры государств посетили Парк мира, где находится музей и мемориал, посвященные жертвам атомной бомбардировки, возложили венки и посадили дерево сакуры.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отметил, что японцы не ждут от американцев извинений за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. По его словам, тема извинений давно не стоит остро, поскольку США выступают главным и фактически единственным военно-политическим союзником Японии.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен не счел нужным извиниться перед японцами за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Он не упомянул виновников трагедии. При этом Блинкен отметил, что бомбардировки японских городов были беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям.