Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Японии, где проходит министерская встреча G7. При этом он не счел нужным извиниться за случившееся и не упомянул виновников трагедии.

Мы, страны «семерки», остаемся приверженными поддержанию и повышению усилий по разоружению <...> Это будет затронуто и на высшем уровне на встрече в Хиросиме, которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок 1945 года, — сказал Блинкен.