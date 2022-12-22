Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что власти Соединенных Штатов до сих пор не извинились за ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. На своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) он написал, что президент США Джо Байден во время визита в Японию должен обратиться к общественности и признать ошибку своей страны.
Я хотел бы, чтобы Нагасаки и Хиросима, а также весь мир сказали: «Было ошибкой применять ядерное оружие». Прошло 77 лет с момента окончания войны, но Соединенные Штаты не извинились за то, что сбросили ядерное оружие. <...> Я бы хотел, чтобы президент США обратился к Нагасаки и Хиросиме, а также ко всему миру и сказал, что ядерное оружие не должно быть использовано и что его применение было ошибкой, — написал Судзуки.
Вооруженные силы США совершили атомную бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года, а 9 августа атомная плутониевая бомба была сброшена на город Нагасаки. В результате двух взрывов мгновенно погибли порядка 80 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв, включая умерших от онкологических заболеваний и лучевой болезни, составило от 90 до 166 тысяч в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч в Нагасаки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает. Он подчеркнул, что Москва не собирается размахивать ядерным оружием словно бритвой. По его словам, Россия рассматривает его в качестве средства защиты. Путин добавил, что ядерное оружие является сдерживающим фактором, но не провоцирующим. Глава государства отметил, что Россия обладает более продвинутыми ядерными силами, чем любое другое государство.