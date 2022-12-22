В Японии призвали США извиниться за обстрелы Хиросимы и Нагасаки Японский политик Судзуки призвал США извиниться за обстрелы Хиросимы и Нагасаки

Фото: Овчинников/РИА Новости

Жители города Хиросимы, пострадавшие от ядерной бомбардировки

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что власти Соединенных Штатов до сих пор не извинились за ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. На своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) он написал, что президент США Джо Байден во время визита в Японию должен обратиться к общественности и признать ошибку своей страны.

Я хотел бы, чтобы Нагасаки и Хиросима, а также весь мир сказали: «Было ошибкой применять ядерное оружие». Прошло 77 лет с момента окончания войны, но Соединенные Штаты не извинились за то, что сбросили ядерное оружие. <...> Я бы хотел, чтобы президент США обратился к Нагасаки и Хиросиме, а также ко всему миру и сказал, что ядерное оружие не должно быть использовано и что его применение было ошибкой, — написал Судзуки.

Вооруженные силы США совершили атомную бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года, а 9 августа атомная плутониевая бомба была сброшена на город Нагасаки. В результате двух взрывов мгновенно погибли порядка 80 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв, включая умерших от онкологических заболеваний и лучевой болезни, составило от 90 до 166 тысяч в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч в Нагасаки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает. Он подчеркнул, что Москва не собирается размахивать ядерным оружием словно бритвой. По его словам, Россия рассматривает его в качестве средства защиты. Путин добавил, что ядерное оружие является сдерживающим фактором, но не провоцирующим. Глава государства отметил, что Россия обладает более продвинутыми ядерными силами, чем любое другое государство.