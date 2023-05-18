Стало известно, почему японцы не ждут извинений от Байдена за Хиросиму Японист Кистанов: Токио закрывает глаза на бомбардировку США Хиросимы из-за союзнических отношений

Фото: Keystone Pictures Agency/Global Look Press

Япония, город Хиросима, пострадавший от атомной бомбардировки США в 1945 году

Японцы не ждут от американцев извинений за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Однако, по его словам, было неожиданно услышать заявление Белого дома о том, что президент США Джо Байден не будет извиняться перед Японией в рамках саммита G7.

Для меня было неожиданным, что Белый дом в принципе сделал официальное заявление о том, что Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы. С японской стороны уже давно нет никаких требований на этот счет, — отметил Кистанов.

Он подчеркнул, что Южная Корея и Китай постоянно требуют извинений от Японии за ее агрессивную политику и бедствия, которые принесла оккупация Китая и Корейского полуострова. А в самой Японии тема извинений давно не стоит остро, поскольку США выступают главным и фактически единственным военно-политическим союзником этой страны.

Поэтому в Японии стараются не выпячивать тот факт, что именно Соединенные Штаты Америки нанесли ядерный удар, что именно Америка принесла все эти ужасы, — добавил Кистанов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не счел нужным извиниться перед японцами за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Он не упомянул виновников трагедии. При этом Блинкен отметил, что бомбардировки японских городов были беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям.

В конце 2022 года депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что власти США до сих пор не извинились за ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Он призвал Байдена во время визита в Японию обратиться к общественности и признать ошибку своей страны.