Байден назвал сроки подписания закона о повышении госдолга США Байден заявил, что в субботу подпишет закон о повышении потолка госдолга в США

Фото: Jim Watson - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден в ходе специального обращения к американскому народу заявил о намерении подписать закон о повышении потолка государственного долга в субботу, 3 июня. Этот документ позволит стране избежать дефолта. Американский лидер отметил, что двухпартийная сделка дала возможность Штатам избежать краха репутации надежного финансового партнера для других стран. Обращение президента транслировал Белый дом.

Я намереваюсь подписать его завтра. <...> Подписание данного документа позволило США избежать самых катастрофических последствий, — сказал Байден.

31 мая законопроект получил одобрение в палате представителей, на следующий день за документ проголосовали в сенате.

Законопроект предполагает повышение государственного долга США до января 2025 года. При этом в стране должны быть проведены реформы, предложенные республиканцами. Они, в частности, предложили перераспределить средства, выделенные на помощь при пандемии COVID-19, а также часть финансирования Службы внутренних расходов США.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала, что чрезвычайные меры администрации могут быть исчерпаны уже к 5 июня в связи с достижением потолка государственного долга, после чего страна может столкнутся с дефолтом, который приведет к потрясениям в экономике всего мира и вызовет в Штатах экономическую катастрофу.