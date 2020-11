Байден намерен завести в Белом доме кошку

О намерениях Байдена сообщила телеведущая CBS Джейн Поли. Она добавила, что также в Белый дом въедут овчарки Мэйджор и Чемпион.

And now some breaking news on #SundayMorning ...



President-elect @JoeBiden and his wife @DrBiden won’t just be bringing their German shepherds, Major and Champ to the White House. The Bidens tell us exclusively that soon they’ll be joined by a cat. #sundaypets pic.twitter.com/KCkNV6jNpH