Байден намерен завести в Белом доме кошку

https://static.news.ru/photo/56441ae4-320b-11eb-9506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья вероятного нового президента США Джо Байдена намерена привезти с собой в Белый дом кошку, которая станет первым жильцом резиденции из семейства кошачьих после питомца Джорджа Буша, который жил там в 2001–2009 годах.

О намерениях Байдена сообщила телеведущая CBS Джейн Поли. Она добавила, что также в Белый дом въедут овчарки Мэйджор и Чемпион.

And now some breaking news on #SundayMorning ...



President-elect @JoeBiden and his wife @DrBiden wonât just be bringing their German shepherds, Major and Champ to the White House. The Bidens tell us exclusively that soon theyâll be joined by a cat. #sundaypets pic.twitter.com/KCkNV6jNpH — CBS Sunday Morning (@CBSSunday) November 28, 2020

Как уточняет BBC, Чемпион (Чэмп) достался Байдену щенком, он стал подарком политику в честь избрания вице-президентом от его супруги Джилл. Мэйджора взяли в приюте для бездомных собак Делавэрской гуманистической ассоциации в 2018 году.

У Барака Обамы в Белом доме жили Бо и Санни, португальские водяные собаки. У Билла Клинтона — шоколадный лабрадор Бадди и кот Сокс. У Джорджа Буша, в бытность его президентом, было два скотч-терьера — Мисс Бизли и Барни. Президенту Лондону Джонсону дочь подарила беспородного пса Юки. Питомцем Франклина Рузвельта был ещё один скотч-терьер по кличке Фала, а у дочери президента Джона Кеннеди, Кэролайн, был пони Макарони.

Как писал NEWS.ru, действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 78-летний демократ Джо Байден сможет стать президентом США, если докажет, что его возможная победа на выборах президента не была мошеннической.

По данным американских СМИ, на прошедших 3 ноября выборах Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что более чем достаточно для победы над Трампом. Действующий президент США не признаёт своё поражение, он заявил, что будет отстаивать свою победу в суде. По последним данным, действующий американский лидер получил 73,9 млн голосов избирателей, а Байден 80 млн.