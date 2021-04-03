Умёр актёр Артём Тынкасов

https://static.news.ru/photo/5388fc2a-94cb-11eb-8de8-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: kino-teatr.ru

Актёр театра и кино Артём Тынкасов скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщил директор театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев.

«Умер Артём Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Всё, не могу ничего писать», — сообщил Кабешев на своей странице в социальной сети Facebook.

О причина смерти актёра информации нет.

Артём Тынкасов родился в 1970 году. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, в 1994 году был принят в труппу театра «Содружество актёров Таганки». Снялся более чем в 10 фильмах. Массовому зрителю он знаком по роли принца Пенапью в фильме «Не покидай...» (1989).

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