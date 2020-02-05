https://static.news.ru/photo/a90c8734-480a-11ea-b28d-fa163e074e61_660.jpg Борис Луценко Фото: Национальный академический драматический театр имени М. Горького/facebook.com

Театральный режиссёр и народный артист Белоруссии Борис Луценко умер в возрасте 82 лет.

О смерти артиста сообщил представитель Национального академического драматического театра им. Максима Горького, передаёт РИА Новости.

Борис Луценко скончался в результате болезни, — рассказал собеседник агентства.

Режиссёр родился 16 сентября 1937 года в Майкопе на юге России. Он окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт в 1967 году. Артист поставил более ста спектаклей на сценах Белоруссии, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии и Швейцарии.

Среди его самых известных работ — «Макбет», «Гамлет» и «Ревизор».

Как писал NEWS.ru, спектакли-участники фестиваля «Золотая маска» выйдут на экранах российских кинотеатров. В некоторых городах представления покажут в прямой трансляции.