Театральный режиссёр и народный артист Белоруссии Борис Луценко умер в возрасте 82 лет.
О смерти артиста сообщил представитель Национального академического драматического театра им. Максима Горького,
Борис Луценко скончался в результате болезни, — рассказал собеседник агентства.
Режиссёр родился 16 сентября 1937 года в Майкопе на юге России. Он окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт в 1967 году. Артист поставил более ста спектаклей на сценах Белоруссии, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии и Швейцарии.
Среди его самых известных работ — «Макбет», «Гамлет» и «Ревизор».
Как писал NEWS.ru, спектакли-участники фестиваля «Золотая маска» выйдут на экранах российских кинотеатров. В некоторых городах представления покажут в прямой трансляции.
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