Актриса Театра Ермоловой: Олег Меньшиков разделил труппу на своих и чужих

Актриса Театра Ермоловой Василиса Пьявко рассказала в беседе с NEWS.ru о скандальном сокращении труппы, заявив, что в списки уволенных попали только артисты, принятые на работу бывшим художественным руководителем Владимиром Андреевым. По её словам, нынешний худрук Олег Меньшиков после назначения нанял других артистов и разделил труппу на «своих» и «чужих».

«У театра деньги есть»

— Расскажите, как вы узнали о своём увольнении?

— Лично мой случай, сразу скажу, исключительный, потому что у меня скоро творческая пенсия. Но это пенсия не по возрасту, она для актёров за 50 лет. Поэтому они не могут уволить меня. И из списка сокращённых меня исключили.

Естественно, когда мы увидели этот список, все очень удивились, потому что, как говорится, ничто не предвещало такого поворота. Все уходили в отпуск, никто ничего не подозревал. Это что касается непосредственно сокращения, а сама обстановка в театре была давно уже напряжённая. И мы понимали, что, наверно, кончится всё плохо.

Я вот последний спектакль играла где-то весной, некоторые коллеги не играли уже давно. Мы были лишены возможности выходить на сцену в течение уже нескольких лет, а также репетировать в новых постановках. Поэтому понимали: что-то будет.

Василиса Пьявко в спектакле «Женитьба» ermolova.ru

— Какая реакция была среди сотрудников, попавших под сокращение?

— Это был шок! Таких массовых увольнений в государственных театрах ещё не было. Дирекция расстаётся с какими-то отдельными артистами, которые в коллективе, возможно, не уживаются. Но чтобы сокращать штатных артистов в большом количестве — такого ещё не бывало.

— Причину сокращения назвали?

— Предлог был — сокращение штата по экономическим причинам, связанным с пандемией. Вот такой предлог официально в уведомлении был назван. Но при этом, если вы посмотрите на сайт госзакупок, то увидите, что Театр Ермоловой всё время приглашает сторонних исполнителей участвовать в своих спектаклях.

Когда пришёл Олег Меньшиков на должность худрука, он почему-то совершенно не захотел рассматривать труппу Владимира Андреева как своих сотрудников, а решил набирать на срочные договоры других артистов. Не штатных артистов почему-то. Вот это загадка!

Он хочет сократить нас, чтобы якобы сэкономить деньги театра, но у театра деньги есть, если он позволяет себе нанимать сторонних исполнителей, оплачивать рекламу спектаклей, пиротехнику и так далее. А почему он нас не видит? Ну, это уже не ко мне вопросы.

— Почему Меньшиков не собрал всех сокращённых сотрудников, чтобы лично объявить об их увольнении?

— Это очень тяжёлые разговоры, и их не каждый хочет вести. До начала лета он совмещал должность художественного руководителя и директора. А теперь передал должность директора Сергею Кузоятову. И вот Кузоятов стал сразу сокращать. Видимо, для этого он его и назначил директором. Чтобы тот недрогнувшей рукой всё проделал. И разговоры вести нам теперь приходится с ним, а не с Олегом Евгеньевичем.

Театр им. М.Н. Ермоловой/facebook.com

Театр Ермоловой лишил актёров профессиональных категорий

— А сокращённые сотрудники ходили к директору, чтобы разобраться в ситуации?

— Нет, ведь увольнение еще не вступило в силу, оно будет с 30 сентября. Нас просто начали уведомлять, а мы стали требовать какие-то бумаги, вдруг всплыли интересные вещи.

— Какие, например?

— Например, нам в 2015 году понизили категории. В театре ведь актёры живут по принципу беззаботных детей. Есть главный — худрук, ему привыкли доверять. Что касается договорных отношений, очень редко кто из нас вникает в то, что он подписывает.

Обычно это происходит в начале сезона. Начальник отдела кадров подзывает всех, чтобы расписывались в каких-то новых бумагах. Обычно артист, например, спрашивает: «Это что-то серьёзное?». Ему говорят: «Да нет, это формальное дело, всё нормально». Подписываем и бежим дальше.

В 2015 году менялась сетка. Раньше было так: актёр движется по карьерной лестнице от разряда к разряду, а эти разряды входили в категории. Вот у меня был 14-й разряд, категория — ведущий мастер сцены. В 15-м году разряды упразднились, но категории остались. То есть я должна была остаться ведущим мастером сцены. В 2015 году мне, как и всем, подносят договор и просят подписать. Хотя мой договор бессрочный был, он действовал, никто в моей трудовой не делал отметки, что у меня прекращён предыдущий договор. Говорят: «Подпишите, вы теперь актриса высшей категории». Это категория ниже, чем моя.

Я, конечно, стала сопротивляться, мол, почему, как! Ответили, что остаётся то же самое, просто разряды упразднены, а моя категория мастер сцены даётся теперь только актёрам со званием. Я сопротивлялась немножко и подписала. Так же подписали люди, которые перешли из высшей категории в первую и так далее.

Понимаете, профессиональная категория — это то, что артист зарабатывает своим трудом в театре, много-много лет там служа. И поэтому очень обидно стало, когда мы увидели, наконец, документы и смогли сравнить сейчас. Я увидела, что категория мастер сцены, которая была у меня, она сейчас у тех молодых артистов, которых Олег Евгеньевич взял и у которых совсем нет званий. Я сразу побежала в отдел кадров и сделала запрос, на каком основании это всё было сделано. И мне выдают подписанный мной на коленке договор.

— А с какой целью они понижали вашу категорию?

— Я не сильна в экономике театра, но полагаю, что, когда наши категории были снижены, наши ставки были переданы вновь поступившим артистам, они сейчас мастера сцены. А нас понизили, теперь нас, естественно, легче и увольнять, потому что мы спустились на категорию вниз. Ведущий мастер сцены — это ступень к званию. Получишь грамоту какую-нибудь и уже можешь на звание претендовать.

Понижение категории сопровождается понижением зарплаты. Понимаете, увольнять, по сути, они должны, начиная с более низких категорий. Я не экономист, но я так рассуждаю: если бы мы все остались на своих категориях, они бы не могли взять своих новых актёров на эти ставки, освобождённые нами. Без всяких аттестационных комиссий, без уведомлений. Нам говорят: «Ну вы же подписали, согласились».

Сергей Киселев/АГН «Москва»

«Все уволенные — андреевцы»

— Действительно ли все сокращённые сотрудники — из андреевской труппы?

— Все андреевцы! И в чём вся неприглядность этой ситуации: Олег Евгеньевич пришёл в театр, труппа собралась, его радостно приветствовали.

Он обещал много работы, много спектаклей. Все думали, что он будет работать с нами. Потом он бац! Снимает 26 старых спектаклей, в которых мы были заняты, и мы все остаёмся без работы.

Ждём, что нам предложат участие в новых постановках. Этого не происходит, на новые постановки приглашаются новые актёры со стороны. Наш театр наводняется в огромном количестве новыми молодыми актёрами, которых мы даже в лицо не можем запомнить.

Остались какие-то из старых спектаклей, мне повезло, я доигрывала всё же. Но делалось всё, чтобы андреевцев не занимать. Немногим удалось интегрироваться, тем более, получать интересные роли. А теперь на основании того, что мы не заняты, мы и не нужны. И ещё плюс эта история с понижением. Ну вообще красота!

— Не исключено, что сокращение связано именно с нежеланием руководства театра работать с андреевской труппой?

— У Олега Евгеньевича какой-то свой взгляд на то, как должна выглядеть его труппа. И мы, наверно, в эту картину совершенно не вписываемся. Но это уже должна быть проблема Олега Евгеньевича, потому что он пришёл в государственный театр. Если бы он свой частный театр организовывал, вопросов вообще никаких не было бы. Ты глава частного театра, ты выбираешь актёров, ты с ними расстаёшься — твоё личное право. А здесь, мне кажется, так не должно быть, потому что у коллектива тоже имеются свои трудовые права.

— Какая обстановка в театре внутри? Может, бывают конфликты с теми самыми новенькими?

— Мы приходим уже в чужой театр. Нас никто не знает, мы никого не знаем. Труппа разделилась на «мы» и «они». Причём не с нашей стороны было какое-то неприятие. Но так как нет общих работ или их очень мало, нет точек соприкосновения. Да, кое-кого они занимают из андреевцев. Человек 15, наверно. Как может коллектив почувствовать себя одним целым? Никак.

Тем более, что коллектив очень сильно вырос, мы уже растворились в этих новых людях. И мы стали для них «эти». Вот так они прямо и говорят, наши актрисы слышали: «Вот там „эти“». Я думаю, они повторяют чьи-то слова. Я не против молодых. «Те», «свои» и «чужие» — у Олега Евгеньевича вот так получилось.

— Ваши жалобы в Департамент культуры и другие ведомства приняли? Что говорят там?

— Какие-то письма направлялись нашим профкомом, но пока никакого официального ответа не было. Может быть, мало времени прошло.

— В сентябре вы должны вернуться в театр. А есть ли желание туда идти после таких скандалов?

— У меня спектаклей нет, я Олега Евгеньевича не вижу и не знаю, когда увижу. Что будет после того, как мы выступили и потребовали уважать свои трудовые и профессиональные интересы? Я не знаю. Те актёры-андреевцы, которые интегрированы в новую труппу, тоже переживают, но, видимо, не готовы открыто нас поддерживать. Хотя очень сочувствуют. Такая обстановка тяжёлая.