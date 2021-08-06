Актриса рассказала о скандале с увольнениями в Театре Ермоловой

Актриса Анна Скварник рассказала «МК» о скандале в Московском драматическом театре имени Ермоловой. По её словам, администрация в конце июля начала массово увольнять актёров, объясняя это пандемией коронавируса.

Под сокращение, как отмечает Скварник, попали 18 человек, в том числе и она. Актриса заявила, что вместе с бывшими коллегами пишет письма в различные инстанции с просьбами разобраться в ситуации.

У всех разная ситуация. Кто-то получил уведомление через портал госуслуг, кому-то по почте пришло заказное письмо, кому-то сообщили в театре. В уведомлении сообщается о том, что мы подлежим сокращению. Нам кажется, что нарушена процедура сокращения, — сказала она.

При этом Скварник отметила: личного неприятия в ситуации нет. Актёрам обещали, что будут ставиться новые спектакли и тогда им будет предоставлена работа, однако неожиданно для них ситуация поменялась.

Разобравшись, поняли, что двоих увольнять нельзя, потому что у них предпенсионный возраст. Как нельзя увольнять и артиста, у которого четверо детей, он единственный кормилец в семье. Я тоже многодетная мама, у меня трое детей, но я не единственный кормилец, — добавила актриса.

Ранее сообщалось, что департамент культуры Москвы назвал зарплату художественного руководителя Театра Ермоловой Олега Меньшикова, уволившего ранее 22 актёра из-за кризиса.