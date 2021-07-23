Названа зарплата Меньшикова, уволившего актёров из-за кризиса

Департамент культуры Москвы назвал зарплату художественного руководителя Драматического театра им. М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова, уволившего ранее 22 актёра из-за кризиса. За прошлый год театральный режиссёр заработал 35 млн рублей.

Примечательно, что кризис связан с пандемией коронавируса. Однако, судя по результатам доходов, эпидемия не помешала самому Меньшикову заработать десятки миллионов. Добавим, что у народного артиста есть одна квартира (171 квадратный метр). В прошлом году была задекларирована дача, в этом уже нет — видимо, продал.

Напомним, что на днях одна из актрис Театра имени Ермоловой, Елена Папанова, рассказала, что её уволили из-за отсутствия подходящих ролей. Она также добавила, что не раз обращалась к Олегу Меньшикову с просьбой дать ей работу, но раз за разом получала отказ и вскоре была уволена.

Позже оказалось, что Папанова была такая не одна. Всего уволили 22 артиста. В пресс-службе театра также назвали причину массового увольнения актёров.

Они собирались подать в суд на руководство, акцентируя внимание на том, что большинство артистов, попавших под сокращение, были приняты в труппу прежним художественным руководителем Владимиром Андреевым.