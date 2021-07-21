Меньшикову пригрозили судом из-за увольнений в театре им. Ермоловой

Актриса театра имени Ермоловой заявила о намерении подать в суд на руководство. Она рассказала, что художественный руководитель театра Олег Меньшиков якобы собирается сократить больше двух десятков человек, которые считают увольнения незаконными. Об этом сообщает KP.RU.

В списке под сокращение — 22 фамилии. <...> Попал актёр, у которого четверо детей. Он многодетный отец, о чём наша администрация, скорее всего, просто не знает. Так что ситуация не только несправедливая, но и не совсем законная, — считает актриса.

Она пояснила: уволенными рискуют оказаться в основном те артисты, которых принимал в труппу ещё прежний руководитель театра им. Ермоловой Владимир Андреев. По словам актрисы, возможные сокращения администрация объяснила тяжёлым финансовым положением.

Актриса заявила, что попавшие под сокращения актёры не собираются мириться с ситуацией. Они планируют в ближайшее время собрать пресс-конференцию, где расскажут все подробности, и подать в суд.

NEWS.ru попытался получить официальный комментарий руководства театра им. Ермоловой, но все телефоны, указанные на сайте, оказались выключены.

Ранее Олег Меньшиков рассказывал, что неделю провёл в состоянии комы. В процессе операции у актёра остановилось сердце.