Театр Меньшикова раскрыл причину массовых увольнений актёров

Театр имени Ермоловой под руководством Олега Меньшикова прокомментировал массовые сокращения. Основной причиной увольнения 22 актёров послужила «оптимизация ресурсов на фоне пандемии». Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу театра.

Руководство театра было вынуждено пересмотреть рабочие процессы и принять сложное решение о кадровых изменениях. Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений — оптимизация ресурсов на фоне пандемии, — заявили в театре.

На днях одна из актрис Театра имени Ермоловой, Елена Папанова, рассказала, что её уволили из-за отсутствия подходящих ролей. Об этом актриса призналась в интервью «Газете.Ru». Она также добавила, что не раз обращалась к Олегу Меньшикову с просьбой дать ей работу, но раз за разом получала отказы и вскоре была уволена.

Ранее актёры Театра имени Ермоловой собирались подать в суд на руководство, акцентируя внимание на том, что большинство артистов, попавших под сокращение, были приняты в труппу прежним художественным руководителем Владимиром Андреевым.