Первый россиянин, победивший на турнире Большого шлема в парном разряде Андрей Ольховский в эксклюзивном интервью News.ru прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США, который стал первым в карьере 23-летнего россиянина.

— После первых двух партий Даниил совершил невероятный камбэк. Что помогло Медведеву сравнять счёт?

— Характер, в первую очередь. Даниил сам сказал, что по ходу третьей партии изначально он готовился произнести речь, особенно когда счёт был 2:3 и подавал Надаль. Но затем россиянин начал бороться за каждый мяч. И это именно характер, который в такой момент и сказывается в игре.

— До Открытого чемпионата США в финале Монреаля (Открытый чемпионат Канады) Медведев буквально развалился после проигранного сета. Как за один месяц можно проделать такую работу над ошибками? Или это просто везение?

— Мне кажется, он был психологически готов. Тот матч (Медведев — Надаль 0:2, — Прим. News.ru) он тактически не так играл, меньше укорачивал, многое не получалось. В этот раз Даня был сверхуверен. И эта уверенность в собственных силах сказалась на US Open. В США тактически он выглядел лучше, чем в Монреале.

— История с эпатированием американской публики Медведевым, его неприличными жестами в адрес зрителей — продуманный пиар-ход Даниила или спонтанный выплеск эмоций?

— Выплеск эмоций, конечно. Американская публика не всегда ведёт себя корректно. Даня, конечно, не должен так заводиться, но иногда болельщики выводят из себя. Однако это не даёт права игрокам вести себя неадекватно. Всё это было несколько эмоционально, думаю, что сам Даниил это понял, потому что следующие матчи он играл спокойнее.

© Li Muzi, via www.imago-images.de/Global Look Press

— Помогает такое отрицательное отношение публики «подзаряжаться»?

— Спортсмены — профессионалы, и они умеют абстрагироваться от того, что происходит за пределами корта.

— В таком настроении, в каком был Рафаэль Надаль после проигранного третьего сета, мы не видели его с 1/8 финала «Большого шлема», когда он уступил Робину Содерлингу в 2009 году. Поверил, что Медведев может его обыграть?

— Не думаю. Скорее, он расстроился из-за собственных упущенных шансов. Но в этом «фишка» всех чемпионов — когда у тебя есть возможность, ты её не используешь, но можешь собраться и играть в том же ритме и выиграть матч.

— Что пошло не так в пятом сете?

— У Дани были шансы во втором гейме, брейк-пойнты, была возможность выиграть подачу соперника. И если бы это случилось, сложилась бы другая ситуация. К тому же, была противоположная ситуация — 2:5, и казалось, что Надаль уже выиграл. Две подачи соперника очень тяжело отыграть. Затем — 4:5 — снова шанс сравняться. Дане немного не повезло. Но в любом случае матч для финала великолепный, просто один из лучших.

— После победы Надаль расплакался. Настолько тяжело досталась победа? Или накопилось слишком много усталости?

— И то, и другое. Эмоционально, конечно, очень тяжело держать всё время такое напряжение особенно в матчах, в которых ты выкладываешься на сто процентов и побеждаешь.

— Кажется, Даниил слишком быстро растёт в своей карьере. Проигранный финал не сломает его психологически?

Panoramic/Global Look Press Li Muzi/Global Look Press Li Muzi/XinHua/Global Look Press Li Muzi/XinHua/Global Look Press Panoramic/Global Look Press Li Muzi/XinHua/Global Look Press Liu Jie, via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press Panoramic/Global Look Press Paul Zimmer, via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press Paul Zimmer, via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

— Ни в коем случае, наоборот, только придаст уверенности. Когда ты выходишь после такой атмосферы на любые другие корты, в тебе совершенно точно присутствует состояние уверенности. В финале Большого шлема чаша была до отказа забита, витала атмосфера оваций, энергии. Это ни с чем не сравнимо. Ты получаешь психологическую уверенность, которая помогает тебе в дальнейшем.

— После финала Уимблдона Джокович и Федерер едва держались на ногах. После пятичасового Открытого чемпионата США Медведев не казался уставшим, как Новак, например. Возраст?

— Готовность. Причём и у Даниила, и у Рафаэля. Сложно это, конечно, объяснить, потому что каждый переносит нагрузки по-своему. Джокович и Федерер так, а Медведев и Надаль иначе.

— Высокий рост (198 см) может стать преимуществом Медведева в дальнейшей карьере? Стоит ли ему «подкачаться» или есть риск потерять легкость и подвижность на корте?

— Нет, наоборот. Рост — оружие в плане подачи. Если при таком росте Дане удаётся двигаться, как сейчас, то это только плюс в дальнейшей карьере.

— Способен ли Медведев претендовать на победу на Итоговом турнире года в Лондоне?

— Время покажет, но тот уровень тенниса, который демонстрирует Даня сейчас, даёт возможность и некую уверенность, что подобное может и должно произойти.

— Ещё в начале года первой ракеткой России считался Карен Хачанов. За счет чего Даниилу удалось добиться такого бурного прогресса и обойти всех соотечественников в рейтинге АТР?

— Даня по игре всегда был хорош, но сейчас он стал выступать более уверенно, показал соответствующую игру и поэтому всех обошёл. Он прибавил в некоторых элементах, например, стала мощнее вторая подача, выходы к сетке чаще. Поэтому и показывает такие результаты.