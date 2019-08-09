В финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходившего в Монреале, россиянин Даниил Медведев не смог оказать серьёзного сопротивления испанцу Рафаэлю Надалю.
Надаль, имевший первый номер посева на турнире, обыграл посеянного в Монреале восьмым Медведева в двух сетах со счётом 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час и 11 минут.
Медведев впервые добрался до финала турнира серии «Мастерс». В обновлённом рейтинге ATP, публикуемом каждый понедельник, Даниил становится первой ракеткой России, обойдя соотечественника Карена Хачанов и поднявшись на восьмую строчку.
Хачанов был соперником Медведева на турнире в Монреале, и Даниилу удалось обыграть Карена в двух сетах, писал ранее News.ru.