https://static.news.ru/photo/dd8fe546-bc91-11e9-a1a2-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: COLORSPORT/DANIEL BEARHAM, via w/Global Look Prees

В финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходившего в Монреале, россиянин Даниил Медведев не смог оказать серьёзного сопротивления испанцу Рафаэлю Надалю.

Надаль, имевший первый номер посева на турнире, обыграл посеянного в Монреале восьмым Медведева в двух сетах со счётом 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час и 11 минут.

Медведев впервые добрался до финала турнира серии «Мастерс». В обновлённом рейтинге ATP, публикуемом каждый понедельник, Даниил становится первой ракеткой России, обойдя соотечественника Карена Хачанов и поднявшись на восьмую строчку.

Хачанов был соперником Медведева на турнире в Монреале, и Даниилу удалось обыграть Карена в двух сетах, писал ранее News.ru.