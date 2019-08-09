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Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинальном поединке турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале в двух сетах победил четвёртую ракетку мира австрийца Доминика Тима.

Встреча, продолжавшаяся 56 минут, завершилась победой россиянина — 6:3, 6:1. Медведев, посеянный на турнире восьмым, впервые в официальном поединке сумел взять верх над Тимом, имевшим второй номер посева в Монреале....