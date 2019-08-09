В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Встреча, продолжавшаяся 1 час 24 минуты, завершилась со счётом 6:1, 7:6 (8:6).
Медведев, посеянный на турнире под восьмым номером, в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который без борьбы прошёл полуфинальную стадию ввиду снятия с турнира француза Гаэля Монфиса.
На предыдущей стадии турнира Даниил Медведев обыграл четвёртую ракетку мира австрийца Доминика Тима, ранее писал News.ru.