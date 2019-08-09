Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинальном поединке турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале в двух сетах победил четвёртую ракетку мира австрийца Доминика Тима.
Встреча, продолжавшаяся 56 минут, завершилась победой россиянина — 6:3, 6:1.
Медведев, посеянный на турнире восьмым, впервые в официальном поединке сумел взять верх над Тимом, имевшим второй номер посева в Монреале. Ранее австриец дважды побеждал россиянина.
Соперником Медведева в полуфинале монреальского турнира может стать другой российский теннисист — Карен Хачанов, если сумеет обыграть в 1/4 финала представляющего Германию Александра Зверева.
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