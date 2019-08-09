https://static.news.ru/photo/36becf50-bccf-11e9-97a1-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Christopher Levy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и стал восьмым, обогнав Карена Хачанова.

В активе россиянина 3230 очков.

Тройка лидеров осталась без изменений. Первое место в турнирной таблице занимает представитель Сербии Новак Джокович, в активе которого 12325 очков. Следом за ним расположился испанец Рафаэль Надаль с 7945 очками. Итретье место сохраняет Роджер Федерер из Швейцарии (7460).

Дугой россиянин Карен Хачанов стал девятым, набрав 2890 очков.

Медведев проиграл Надалю в Монреале, но стал первой ракеткой России, писал News.ru.