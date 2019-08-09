Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и стал восьмым, обогнав Карена Хачанова.
В активе россиянина 3230 очков.
Тройка лидеров осталась без изменений. Первое место в турнирной таблице занимает представитель Сербии Новак Джокович, в активе которого 12325 очков. Следом за ним расположился испанец Рафаэль Надаль с 7945 очками. Итретье место сохраняет Роджер Федерер из Швейцарии (7460).
Дугой россиянин Карен Хачанов стал девятым, набрав 2890 очков.
Медведев проиграл Надалю в Монреале, но стал первой ракеткой России, писал News.ru.