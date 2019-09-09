News.ru подводит итоги Открытого чемпионата США по теннису, в финале мужского одиночного разряда которого россиянин Даниил Медведев достойно сражался с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем, завоевав симпатии нью-йоркской публики.

Рублёв «нарисовал» российский финал

Подумать только: чуть больше двух недель назад мы с нетерпением ждали заключительный в нынешнем году турнир Большого шлема исключительно по той причине, что в первом же раунде женского одиночного разряда жребий свёл Серену Уильямс и Марию Шарапову. Но как же стремительно по ходу турнира смещались акценты и переключалось внимание российских любителей тенниса — по мере того, как одна за другой вылетали из «сетки» наши девушки и как напролом шёл к вершине Даниил Медведев.

Нет, конечно, втайне можно было надеяться на прорыв нашего 23-летнего «теннисного Гулливера» (рост Даниила без двух сантиметров два метра), который за последний месяц ураганом прошёлся по Северной Америке, добравшись до финалов трёх кряду турниров — в Цинциннати, Вашингтоне и Монреале. Но один из четырёх мэйджоров, составляющих классику Большого шлема, — совсем иной коленкор.

После того как в первом же раунде US Open выбыл один из трёх наших теннисных богатырей — Карен Хачанов, уступивший канадцу Васеку Поспишилу, на некоторое время основное внимание российских болельщиков в большей степени было приковано к Андрею Рублёву. Просто по той причине, что соперники ему доставались очень серьёзные: грек Стефанос Циципас (8-й номер посева на турнире), француз Жиль Симон, австралиец Ник Кирьос (28-й). И всех Андрей уверенно прошёл.

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Казалось, уж с гораздо менее именитым итальянцем Маттео Берреттини, посеянным под 24-м номером, Рублёв и подавно справится. Кое-кто даже начал мечтать о российском финале Открытого чемпионата США, ведь Рублёв с Медведевым были разбросаны жребием в разные половины турнирной сетки. Но не сложилось: Берреттини оказался настолько крепким орешком, что дошёл до полуфинала, где его сопротивление сумел сломить лишь Рафа Надаль.

Медведев же в первых четырёх раундах US Open больше привлекал внимание журналистов и зрителей не игрой как таковой (хотя она выглядела достаточно солидно, теннисист обыграл всех соперников с запасом), а разборками с публикой на трибунах. Даниил то ли намеренно, то ли спонтанно решил подразнить местных болельщиков различными жестами, среди которых были и неприличные, отвечая таким образом на свист в свой адрес. Страсти вокруг корта, на котором играл россиянин, разгорались нешуточные, а самого Медведева этот «огонь», казалось, только подстёгивал.

Дзюба и Слуцкий поддержали «русского Макинроя»

Однако, когда ставки в игре возросли, турнир пошёл на вторую неделю, а в соперниках у Даниила стали фигурировать куда более весомые в мировом теннисе персоны — швейцарец Стэн Вавринка, а затем болгарин Григор Димитров, — россиянин решил прекратить игру в плохого парня, этакого Джона Макинроя на русский манер. И в послематчевых экспресс-интервью стал просить прощения у публики. Говорил Медведев на эту тему и после финального поединка с Надалем.

Сегодняшний вечер останется в моей памяти. Играл на самом большом корте в истории мирового тенниса и с удовольствием продлил бы эту игру, потому что, кажется, вы хотели бы и дальше смотреть этот теннис. Благодарю болельщиков за поддержку. Сначала я отнёсся к ним не очень хорошо, а теперь всё изменилось. Они дали мне энергетику для борьбы. Вы можете меня освистывать, но я всё равно вас люблю, — признался российский теннисист.

И этим окончательно покорил нью-йоркскую публику! Конечно, наверное, не всю — за испанца в финале болели так же громко и отчаянно, как за Даниила. Но когда с трибун доносилось дружное скандирование фамилии российского теннисиста, согласитесь, это дорогого стоило.

Кстати, публику финальный матч Открытого чемпионата США собрал самую разнообразную. На трибунах можно было обнаружить звёзд американского кинематографа Уму Турман и Майкла Дугласа, а ещё телекамера не раз выхватывала среди зрителей сладкую спортивную парочку — красавицу-горнолыжницу Линдсей Вонн и «чудовище»-хоккеиста клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Пи-Кей Суббана. Известные представители зимних видов спорта недавно объявили о помолвке, а теперь наслаждались классным теннисом на трибунах арены имени Артура Эша.

Стэн Вавринка Paul Zimmer/www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Успех Даниила Медведева не оставил равнодушным и российское футбольное сообщество. Капитан нашей сборной Артём Дзюба, узнав после победного отборочного матча Евро-2020 в Шотландии о выходе соотечественника в финал US Open, прокомментировал это событие в соцсетях.

Красава, это круто! Финал US Open — очень круто! Почти все матчи его видел — молодец. Если не Федерер, то Медведев. С Надалем зарубится. Красава, гордость, — так высказался Дзюба в сториз Instagram.

Прямо по ходу финального матча поддержал Медведева и бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне — голландского «Витесса» Леонид Слуцкий.

Давай, Даня, давай-давай. Тяжело против Надаля, легко быть не может. Ты в порядосе, ты можешь, — таким эмоциональным был пост Слуцкого в сториз Instagram .

Прогноз Сафина почти сбылся

Несмотря на то что Медведеву, говоря футбольным языком, удался быстрый гол (на языке теннисном это означает брейк в одном из первых геймов), две стартовые партии у него не очень заладились. В первом сете Надаль вырвал победу лишь в концовке (7:5), во втором, когда ошибок и неверных решений у россиянина стало больше, итоговый счёт получился более убедительным в пользу Рафы — 6:3.

Комментировавший матч в прямом эфире на Первом канале знаменитый российский теннисист Марат Сафин старался не терять оптимизма.

0:2 по сетам в финале US Open против Надаля — и обыграть его после такого? Это что-то из разряда фантастики. Но я только за, — выдал скрытый прогноз Сафин.

И, как оказалось, как же он был близок к истине!

Если быть честным, после двух проигранных сетов уже думал, что скажу после матча: «Это мой первый финал — проиграл в трёх сетах, посражался». Но была мысль, что нужно продолжать биться. Дальше игра пошла сначала по моему сценарию, затем, к сожалению, не по моему, — так уже после игры прокомментировал свои эмоции и мысли, возникавшие по ходу финального поединка, сам Медведев.

То, что происходило на корте в третьем и четвёртом сетах, было похоже на маленькое чудо. Россиянин, которого, казалось, на глазах покидают силы, вдруг начал удивлять многоопытного соперника неожиданными тактическими ходами, заставляя носиться за мячом из одного угла площадки в другой. 7:5 и 6:4 — с таким счётом эти две партии остались за Медведевым. Это означало, что пришедшие на матч зрители свои сотни и тысячи долларов потратили не зря: им было уготовано растянутое на пять сетов — и почти на пять часов — удовольствие от просмотра тенниса высочайшего уровня.

«Жаль, что не может быть двух чемпионов US Open»

К седьмому гейму пятого сета, казалось, всё стало ясно: Медведев дважды проиграл свою подачу, и при счёте 5:2 Надаль отправился подавать на матч. Однако выжатый как лимон россиянин из каких-то загашников извлёк ещё одну порцию сил и эмоций, которых хватило на один брейк и на взятую следом свою подачу. 5:4 — и теперь уже 33-летнему испанцу приходилось выдавливать из себя последние капли энергии.

Битва в десятом гейме пятого сета шла не на жизнь, а на смерть, и у Даниила были шансы сравнять счёт и продолжить это эпическое противостояние. Увы, не получилось... Но разве это умаляет значимость достижения российского теннисиста, впервые в своей карьере добравшегося до финала турнира Большого шлема?!

Даниил показал в финале прекрасную игру. Он уже четвёртый в мире — потрясающий прогресс! Хочу поздравить своего соперника с тем, как он боролся. И был достоин победы, — сказал после окончания матча Рафаэль Надаль, выигравший свой 19-й турнир Большого шлема и завоевавший четвёртый титул победителя Открытого чемпионата США.

Рафаэль Надаль Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знаменитый испанец абсолютно прав: прогресс Даниила Медведева в нынешнем сезоне просто поражает. С наступившей недели он поднимется в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с пятого на четвёртое место. Кроме того, россиянин уже гарантировал себе участие в Итоговом турнире года, который пройдёт в середине ноября в Лондоне. Так что у Даниила-мастера ещё будет шанс потрепать нервы лидерам мирового тенниса в текущем сезоне.