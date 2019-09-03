https://static.news.ru/photo/f2e8e204-cef1-11e9-82e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев извинился перед болельщиками, с которыми он повздорил на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке.

Публика меня где-то поддерживает, а где-то ещё нет. Но спасибо вам, ребята, и извините, если что, — сказал Медведев после победы над швейцарцем Стэном Вавринкой в четвертьфинале турнира.

Медведев в своём Instagram выложил селфи с американскими болельщиками заявив, что он их обожает.

Как сообщалось ранее, Даниил Медведев, впервые в карьеры вышедший в полуфинал US Open в Нью-Йорке, обеспечил cебе участие на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), писал News.ru.