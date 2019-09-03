Российский теннисист Даниил Медведев извинился перед болельщиками, с которыми он повздорил на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке.
Публика меня где-то поддерживает, а где-то ещё нет. Но спасибо вам, ребята, и извините, если что, — сказал Медведев после победы над швейцарцем Стэном Вавринкой в четвертьфинале турнира.
Медведев в своём Instagram выложил селфи с американскими болельщиками заявив, что он их обожает.
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I know it’s been a couple of crazy matches...but in all seriousness, I you guys! I love playing here and really look forward to the semi-final@usopen // Я знаю .... эти несколько дней получились сумасшедшими, но если серьёзно, то я вас мне нравится играть на @usopen, с нетерпением жду полуфинала
Как сообщалось ранее, Даниил Медведев, впервые в карьеры вышедший в полуфинал US Open в Нью-Йорке, обеспечил cебе участие на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), писал News.ru.