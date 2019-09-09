Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, как он смог справиться с повышенной нагрузкой на минувших турнирах.
23-летний россиянин доходил до финалов на четырех соревнованиях кряду. В решающем поединке на Открытом чемпионате США-2019 он в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
Думаю, в 33 года я смогу бегать и бороться, как Надаль. Хотя сам Рафа сказал, что он по сравнению с юными годами изменил свою игру, чтобы продолжать выступать на высочайшем уровне. Может, мне нужно будет поступить так же. Этого я не знаю, — сказал россиянин.
Кроме того, Медведев рассказал, что он гордиться тем, что смог подойти к финальному матчу с Надалем в хорошей физической форме.
Я тренируюсь во Франции. Тренеры не щадят меня, чтобы подготовить к подобным турнирам, подобным матчам и такому лету. Я могу гордиться своим физическим состоянием этим летом и, например, в этом финале, — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
Российский теннисист после прошедших соревнований стал четвёртой ракеткой мира. Его опережают только Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович.
Медведев также рассказал, можно ли назвать его стиль игры «русским», ранее писал News.ru.