«Не ожидала от себя»: Андреева о победе в игре с шестой ракеткой мира Андреева сильно нервничала перед победным турниром с шестой ракеткой мира

Фото: Asanka Brendon Ratnayake/AP/TASS

Мирра Андреева

Российская теннисистка, 47-я ракетка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Туниса, шестой ракеткой мира Онс Жабер в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Australian Open. В течение 55 минут игры россиянка вышла вперед со счетом 6:0, 6:2. Сама Андреева в комментарии порталу «Чемпионат» призналась, что не ожидала от себя такого результата.

Я сильно нервничала перед этим матчем. Меня действительно вдохновляет Онс, ее манера игры. До того как я попала в WTA-тур, я постоянно смотрела ее матчи. Меня всегда вдохновляло то, как она играет. Теперь у меня появился шанс сыграть с ней. В первом сете я показала прекрасный теннис. Не ожидала этого от себя, — сказала Андреева.

Девушка призналась, что в первую очередь хотела насладиться игрой. В пресс-службе Australian Open этот выход россиянки на корт назвали «звездным».

Ранее спортивный обозреватель NEWS.ru Михаил Потапов предполагал, что Мирра Андреева могла бы в будущем занять место Марии Шараповой. По его словам, Андреева не уступает Шараповой по таланту и превосходит ее по игровому интеллекту.