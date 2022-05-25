«Будто украинских теннисисток не существует»: Костюк о санкциях WTA Украинка Костюк считает несправедливым решение WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков

Марта Костюк / Фото Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям. По словам спортсменки, с украинскими теннисистками никто на этот счёт не советовался, сообщает Reuters.

Я бы сказала, что 80-85% игроков не имеют никакого отношения к решению WTA. Это настолько смешно, что я не могла в это поверить. Никто из представителей игроков со мной не связывался. Никто из них не спрашивал моего мнения, что я думаю. Как будто украинских теннисисток не существует, — сказала Костюк.

20 мая мужская и женская теннисные ассоциации (ATP и WTA) лишили Уимблдон права разыгрывать рейтинговые очки. Это стало ответом на решение английского турнира Большого шлема отстранить российских и белорусских теннисистов.

О том, что российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона, стало известно 20 апреля. Позже в Британии назвали причину такого решения — желание защитить репутацию покровительницы Всеанглийского клуба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма. Впоследствии глава Уимблдона назвал другую причину отстранения россиян и белорусов от участия в турнире. По его мнению, если бы россиянин выиграл этот турнир, то этот факт использовала бы российская пропаганда в своих целях.